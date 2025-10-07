الين واليورو يواصلان التراجع أمام الدولار وسط مخاوف مالية

واصل الين واليورو التراجع أمام الدولار اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي في اليابان والضبابية السياسية في فرنسا، مع تركيز المتعاملين أيضا على أي دلالات بشأن انتهاء إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وهبط الين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بعد فوز ساناي تاكايتشي بزعامة الحزب الحاكم في اليابان يوم السبت.

وتعهدت تاكايتشي، المتوقع أن تصبح رئيسة وزراء اليابان المقبلة، بتعزيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق، وانتقدت رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة.

ويرى المتعاملون في سوق المال الآن أن هناك احتمالا 26 لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 30 أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع نحو 60 بالمئة قبل فوز تاكايتشي.

وقال لو براين الخبير في شركة دي.آر.دبليو تريدينج التي تتخذ من شيكاجو مقرا “سيحاولون (المستثمرون) لفترة تحديد كيفية تأثير سياساتها (تاكايتشي) على العملة”.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.37 بالمئة إلى 150.88 ين. وكان قد وصل سابقا إلى 151.02 ين، وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار.

وظل اليورو في وضع هش بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي أمس الاثنين، مما يزيد الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون ويُثير الشكوك حيال ضبط الأوضاع المالية.

وانخفض اليورو 0.4 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.1662 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.36 بالمئة إلى 98.47.

وتراجعت قيمة الدولار هذا العام نتيجة مخاوف من تدهور الآفاق المالية، وتوقعات تباطؤ النمو والمخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية ستُثني المستثمرين عن الأصول الأمريكية.

وأدى الإغلاق الحكومي إلى عدم صدور تقرير الوظائف الشهري لشهر سبتمبر أيلول يوم الجمعة، وهو تقرير يحظى بمتابعة وثيقة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات رئيسية أخرى إذا استمر.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.24 بالمئة إلى 123717 دولارا بعد أن بلغت مستوى قياسيا 126223.18 دولار أمس الاثنين.