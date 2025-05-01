الين يتراجع بعد قرار بنك اليابان بتثبيت الفائدة بسبب الرسوم

استفاد الدولار من تراجع الين اليوم الخميس، بعد أن خفض بنك اليابان توقعاته للنمو بسبب الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تترقب الأسواق مؤشرات على تهدئة الحرب التجارية وبيانات الوظائف الأمريكية.

وانخفض الين نحو 0.8 بالمئة إلى 144.23 للدولار ليبلغ أقل مستوى له منذ منتصف أبريل نيسان. وقرار تثبيت أسعار الفائدة كان بالإجماع ومتوقعا، لكن المتعاملين اعتبروا أن خفض التوقعات يقلل من احتمالية رفع الفائدة في المستقبل.

وقال بارت واكاباياشي مدير أحد فروع شركة ستيت ستريت للخدمات المالية في طوكيو “الأمر بالنسبة لي يبدو أنه مسار تثبيت”.

وأضاف “حالة الضبابية بشأن السياسات الأمريكية تدفع الجميع إلى التوقف مؤقتا”.

وتوقع بنك اليابان نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي 0.5 بالمئة للعام المالي 2026/2025 بانخفاض من 1.1 بالمئة.

وحتى الآن كان الدولار أكبر ضحايا الحرب التجارية إذ أثرت إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقلبة على توقعات النمو وزعزعت الثقة. وسجل الدولار أكبر انخفاض شهري له منذ عامين ونصف العام في أبريل نيسان.

لكنه تعافى بعد أن علق ترامب معظم هذه الرسوم وألمح إلى إمكانية التوصل لاتفاقات مع دول منها الصين التي منيت بأعلى رسوم جمركية وصلت إلى 145 بالمئة.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الخميس مما دفع اليورو إلى الانخفاض بنحو 0.4 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1288 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3280 دولار.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس استراتيجية العملة في ويستباك بسيدني “هناك تطورات، فنحن نمضي على مسار خفض التصعيد وهناك بعض التداولات التي تتأثر بذلك”.

وذكر ترامب أمس الأربعاء أن لديه اتفاقيات تجارية “محتملة” مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإن هناك فرصة جيدة للغاية لإبرام صفقة مع الصين.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس أيضا إنه لا توجد محادثات رسمية مع الصين. فيما ذكر حساب يويوان تانتيان‭ ‬التابع لتلفزيون الصين المركزي اليوم الخميس‭ ‬على منصو ويبو للتواصل الاجتماعي أن إدارة ترامب تواصلت مع الصين.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس أن ارتفاع الواردات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة السالبة في الربع الأول.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم الخميس ونشر بيانات الوظائف لشهر أبريل نيسان غدا الجمعة، مع توقعات بتراجع التوظيف إلى 130 ألفا.

وحوم الدولار الأسترالي عند 0.6391 دولار أمريكي بعد أن قللت بيانات التضخم التي جاءت أعلى قليلا من المتوقع من تكهنات تميل إلى التيسير النقدي. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5928 دولار أمريكي.