الين يرتفع مع تراجع الدولار وتقلبات في الأسواق بعد هبوط الذهب

ارتفع الين الياباني يوم الأربعاء بعدما تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في أسبوع، إذ أدت التقلبات في أسعار الذهب إلى إعادة توازن بين أصول الملاذ الآمن في الأسواق.

وارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 4145.29 دولار للأوقية بعد أن تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة يومية منذ خمس سنوات، قبل أن يهبط لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 4003.39 دولار، في إشارة إلى هشاشة ثقة المستثمرين.

وقال أليكس هيل، العضو المنتدب لشركة إليكتوس فاينانشال في أوكلاند، إن “ما يرتفع لا بد أن يهبط في نهاية المطاف”، مضيفاً أن الأسواق التي شهدت ارتفاعات حادة كان من الطبيعي أن تمر بمرحلة تصحيح.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 151.74 ين بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات اليابانية في سبتمبر للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وقالت مصادر حكومية لرويترز إن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، تُعد حزمة تحفيز اقتصادي تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار) لدعم الأسر في مواجهة التضخم.

وفي الأسواق الأخرى، تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 98.84 بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، بينما ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.16135 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33785 دولار. كما صعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6503 دولار، والدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5753 دولار.







