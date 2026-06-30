الين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1986 وسط ترقب تدخلات طوكيو وضغوط الدولار

تراجع الين الياباني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986، ما أثار مخاوف متزايدة من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لوقف الانخفاض الحاد.

وبلغ الين مستوى 162.41 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ نحو 40 عاماً، في وقت أكدت فيه وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن السلطات مستعدة للتحرك في أي وقت عند الحاجة، دون إصدار تهديدات مباشرة بالتدخل.

ومن المتوقع أن يسجل الين تراجعاً بنحو 2% خلال الربع الثاني، ليكون بذلك الربع الرابع على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة تراجع منذ عام 2022، نتيجة الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

ويرى محللون أن مسألة التدخل الحكومي لم تعد تتعلق بإمكانية حدوثه، بل بتوقيت تنفيذه، في ظل استمرار الضغوط على العملة اليابانية.

ورغم تدخلات سابقة من وزارة المالية اليابانية بقيمة تجاوزت 11 تريليون ين، إضافة إلى رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، إلا أن الين واصل تراجعه، متأثراً أيضاً بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

في المقابل، تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوياته في أكثر من عام، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الأمريكية، التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة المقبلة.

وسجل مؤشر الدولار بعض التراجع الطفيف بعد مكاسب قوية خلال الفترة الماضية، لكنه ما يزال في طريقه لتحقيق ارتفاع فصلي بنسبة 1.4%.

كما أظهرت بيانات السوق أن المستثمرين زادوا رهاناتهم على قوة الدولار خلال النصف الأول من العام، وهو ما ضغط على معظم العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع اليورو إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في عام، كما هبط كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة، وسط استمرار قوة العملة الأمريكية.

أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع أيضاً بشكل طفيف، مع تقييم الأسواق للتصريحات السياسية في بريطانيا بشأن السياسات المالية المستقبلية.







