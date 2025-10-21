الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الين يهبط بعد انتخاب تاكايتشي: أسواق اليابان تتأثر بتوقعات التحفيز المالي والسياسة الجديدة

منذ 3 ساعات
الين الياباني

الين الياباني

A A A
طباعة المقال

انخفض الين الياباني بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة، رئيسة وزراء اليابان لتصبح أول امرأة تتولى المنصب، وسط توقعات المستثمرين بأن قيادتها قد تؤدي إلى سياسات مالية أكثر سخاء وتغيرات في توقعات أسعار الفائدة.

تاكايتشي، زعيمة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، حصلت على تأييد حزب التجديد الياباني المنتمي إلى اليمين في تصويت مجلس النواب، وتلقت الموافقة لاحقًا في مجلس المستشارين، قبل أن تؤدي اليمين لتولي المنصب رسمياً.

في أحدث المعاملات، تراجع الين بنسبة 0.4٪ إلى 151.38 ين مقابل الدولار، بينما شهد اليورو ارتفاعاً إلى 176.06 ين والجنيه الإسترليني إلى 202.55 ين.

قال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات الأجنبية لدى (إس.إم.بي.سي): “رغم توقع التحفيز المالي، من غير المرجح أن يكون جريئًا نظراً لصعوبات إدارة السياسة، ومن المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي الخفيف على الين”.

وفي الأسواق العالمية، استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد تراجع الين، في حين ارتفع الدولار مدعومًا بتوقعات حل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ 20 يوماً، وتوقعات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقر مصرف سوريا المركزي بالعاصمة دمشق
سوريا تبدأ إعادة هيكلة شاملة لبنوكها المتأثرة بالأزمة اللبنانية
شاحنة تحمل مساعدات إلى السودان لمساعدة المناطق المنكوبة بالمجاعة، السودان 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
الأمم المتحدة: تدفق المساعدات إلى غزة لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب
من حرب أوكرانيا
قادة أوروبيون يؤيدون موقف ترامب لوقف القتال في أوكرانيا

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله