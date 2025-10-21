الين يهبط بعد انتخاب تاكايتشي: أسواق اليابان تتأثر بتوقعات التحفيز المالي والسياسة الجديدة

انخفض الين الياباني بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة، رئيسة وزراء اليابان لتصبح أول امرأة تتولى المنصب، وسط توقعات المستثمرين بأن قيادتها قد تؤدي إلى سياسات مالية أكثر سخاء وتغيرات في توقعات أسعار الفائدة.

تاكايتشي، زعيمة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، حصلت على تأييد حزب التجديد الياباني المنتمي إلى اليمين في تصويت مجلس النواب، وتلقت الموافقة لاحقًا في مجلس المستشارين، قبل أن تؤدي اليمين لتولي المنصب رسمياً.

في أحدث المعاملات، تراجع الين بنسبة 0.4٪ إلى 151.38 ين مقابل الدولار، بينما شهد اليورو ارتفاعاً إلى 176.06 ين والجنيه الإسترليني إلى 202.55 ين.

قال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات الأجنبية لدى (إس.إم.بي.سي): “رغم توقع التحفيز المالي، من غير المرجح أن يكون جريئًا نظراً لصعوبات إدارة السياسة، ومن المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي الخفيف على الين”.

وفي الأسواق العالمية، استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد تراجع الين، في حين ارتفع الدولار مدعومًا بتوقعات حل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ 20 يوماً، وتوقعات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.