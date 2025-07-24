اليونان ترسل سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر بعد أحدث هجمات للحوثيين

قال وزير الشحن البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس اليوم الخميس إن أثينا ستنشر سفينة إنقاذ في البحر الأحمر للمساعدة في مواجهة الحوادث البحرية وحماية البحارة والشحن العالمي، وذلك في أعقاب تعرض سفينتين يونانيتين لهجمات من جماعة الحوثي اليمنية هذا الشهر.

وغرقت سفينتا شحن ترفعان علم ليبيريا وتديرهما اليونان، وهما (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي) قبالة اليمن بعد هجمات متكررة من قبل الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران.

وجاءت الهجمات التي استهدفت السفينتين في استئناف للهجمات على الشحن البحري من قبل الحوثيين، بعد هجمات على أكثر من 100 سفينة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى ديسمبر كانون الأول 2024 قالت الجماعة إنها للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب في غزة.

وقال الوزير كيكيلياس إن سفينة الإنقاذ، التي عرّفها باسم (جيانت) وقدمتها الرابطة اليونانية لمالكي زوارق القطر “ستدعم وتحمي وتساعد السفن المملوكة لليونان والبحارة اليونانيين”.

وكانت سفينة عابرة قد أنقذت جميع أفراد طاقم سفينة ماجيك سي.

واضطر طاقم إترنيتي سي للتخلي عن السفينة. وقالت مصادر أمنية بحرية إن مهمة خاصة القيادة أنقذت 10 من أفراد الطاقم، لكن يُخشى أن يكون خمسة آخرون قد لقوا حتفهم، ويُعتقد أن الحوثيين يحتجزون 10 آخرين من أفراد الطاقم.

ولم يكن لدى مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن حماية الملاحة في البحر الأحمر، أي أصول في المنطقة وقت حدوث تلك الوقائع.

وقالت وزارة النقل البحري إن السفينة (جيانت) يقودها طاقم متخصص مكون من 14 بحارا يونانيا، ولديها أربعة محركات بقوة 16 ألف حصان، ويمكنها الإبحار في أسوأ الظروف الجوية.

كما يمكن للسفينة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتتسع لأربعين شخصا، وتساعد في مكافحة التلوث البحري، ولديها القدرة على مكافحة الحرائق أيضا.