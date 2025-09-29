اليونان تعتزم شراء أربع فرقاطات بيرجاميني مستعملة من إيطاليا

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين “إن اليونان تريد شراء أربع فرقاطات مستعملة من طراز بيرجاميني من إيطاليا”، في الوقت الذي تسعى فيه اليونان، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، إلى تحديث أسطولها البحري.

وأوضح ديندياس في بيان بعد اجتماع مع نظيره الإيطالي جويدو كروزيتو في لا سبيتسيا بإيطاليا أن مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين وقعا مذكرات للتعاون البحري.

وأضاف “تفتح إحدى المذكرات الباب أمام الحصول على فرقاطتين من طراز (إف.آر.إي.إم.إم) مع خيار شراء فرقاطتين أخريين”، دون أن يذكر تفاصيل عن التكلفة.

وتخطط اليونان لإنفاق نحو 28 مليار يورو في إطار خطة دفاعية على عدة سنوات تشمل شراء فرقاطة من طراز بيلهارا من فرنسا وغواصات جديدة في إطار محاولتها مواكبة منافستها التاريخية تركيا.

ولليونان نزاع طويل الأمد مع تركيا، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي، حول الحدود البحرية وموارد الطاقة والمجال الجوي في شرق البحر المتوسط.