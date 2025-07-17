اليونان تعتقل 3 أشخاص ‬على خلفية سفينة محملة بالكوكايين احتجزتها إسبانيا في 2023

قالت ثلاثة مصادر اليوم الخميس إن اليونان ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بسفينة شحن احتجزتها السلطات الإسبانية قبالة جزر الكناري عام 2023 لنقلها أكثر من 4.5 طن من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا

وأعلنت السفينة “بلوم” التي كانت تديرها شركة يونانية آنذاك وترفع علم توغو لدى مغادرتها البرازيل، عن شحنة من القهوة تبلغ 200 طن، وهو ما يقل كثيرا عن سعتها الفعلية مما أثار الشكوك.

وفي 18 يناير كانون الثاني 2023، داهمت السلطات الإسبانية السفينة وصادرت مخدرات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وقبضت على طاقمها بالكامل واقتادت السفينة إلى ميناء سانتا كروز في جزيرة تينيريفي.

وقال مسؤولان لرويترز إن من المعتقد أن الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلهم خفر السواحل اليوناني خلال الأسبوع الجاري، بعد تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال، مرتبطون بشركة ديغناتيو كورب التي تدير السفينة ومقرها اليونان.

وقال المصدر الثالث إن المشتبه بهم، الذين نفوا في البداية ارتكاب أي مخالفات، سيمثلون أمام المدعي العام للرد على الاتهامات خلال الأيام القليلة المقبلة.

في عام 2023 وبعد ستة أيام من اعتراض السفينة بلوم، احتجزت السلطات الإسبانية سفينة ثانية ترفع علم توجو، وهي سفينة نقل الماشية أوريون 5، قبالة جزر الكناري لنقلها كمية مماثلة من الكوكايين.

وشاركت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وشرطة توجو في التحقيق