اليونان توضح حدود متنزهين بحريين في البحر الأيوني وبحر إيجه

أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، حدود المتنزهين البحريين المزمع إنشاؤهما في البحر الأيوني وبحر إيجة واللذين قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهما سيكونان الأكبر في منطقة البحر المتوسط.

وتسعى أثينا لإنشاء المتنزهين خلال العام الجاري لحماية الثدييات البحرية والسلاحف في البحر الأيوني والطيور البحرية والثدييات البحرية في بحر إيجة. وقال ميتسوتاكيس إن المشروع سيساعد البلاد على الوفاء بالتزامها العالمي بتوسيع مناطقها البحرية المحمية إلى 30 بالمئة من مياهها بحلول 2030.

وقال “سيكون المتنزهان بمثابة محميات شاسعة للحياة تحت الأمواج”، مضيفا أنه سيتم حظر الصيد بشباك الجر في قاع البحر داخل تلك المناطق.

وقُدمت الدراسات البيئية الخاصة بحدود المتنزهين اليوم الاثنين لإجراء تشاور عام حتى 22 سبتمبر أيلول.

أثار متنزه بحر إيجة المخطط له في السابق توترات بين اليونان وجارتها الشرقية تركيا، إذ يختلف البلدان حول مجموعة من القضايا منها الحدود البحرية.

وأكدت أثينا أن حدود المتنزهين تقع ضمن المياه الإقليمية لليونان.