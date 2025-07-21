الأثنين 26 محرم 1447 ﻫ - 21 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونان توضح حدود متنزهين بحريين في البحر الأيوني وبحر إيجه

منذ 4 دقائق
شواطئ اليونان

شواطئ اليونان

A A A
طباعة المقال

أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، حدود المتنزهين البحريين المزمع إنشاؤهما في البحر الأيوني وبحر إيجة واللذين قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهما سيكونان الأكبر في منطقة البحر المتوسط.

وتسعى أثينا لإنشاء المتنزهين خلال العام الجاري لحماية الثدييات البحرية والسلاحف في البحر الأيوني والطيور البحرية والثدييات البحرية في بحر إيجة. وقال ميتسوتاكيس إن المشروع سيساعد البلاد على الوفاء بالتزامها العالمي بتوسيع مناطقها البحرية المحمية إلى 30 بالمئة من مياهها بحلول 2030.

وقال “سيكون المتنزهان بمثابة محميات شاسعة للحياة تحت الأمواج”، مضيفا أنه سيتم حظر الصيد بشباك الجر في قاع البحر داخل تلك المناطق.

وقُدمت الدراسات البيئية الخاصة بحدود المتنزهين اليوم الاثنين لإجراء تشاور عام حتى 22 سبتمبر أيلول.

أثار متنزه بحر إيجة المخطط له في السابق توترات بين اليونان وجارتها الشرقية تركيا، إذ يختلف البلدان حول مجموعة من القضايا منها الحدود البحرية.

وأكدت أثينا أن حدود المتنزهين تقع ضمن المياه الإقليمية لليونان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سيارة إسعاف تقل مصابين تخرج من المكان بعد تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم كلية ميلستون في دكا، بنغلادش، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
مقتل 16 على الأقل في تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في بنغلادش
حكمت الهجري
اتهامات للهجري بالسعي لإقامة "دويلة" مدعومة من إسرائيل
الرئيس السوري أحمد الشرع و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الرئيس السوري أظهر موقفاً قوياً في المواجهة مع إسرائيل

الأكثر قراءة

محطة محروقات - تعبيرية
خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
علم الاردن
العشائر الأردنية تؤكد دعمها لوحدة سوريا وترفض التدخلات الخارجية