اليونان توقع اتفاقا إطاريا مع طيران الإمارات لتنشيط السياحة

قالت وزارة السياحة اليونانية اليوم الجمعة إن أثينا وقعت اتفاقا إطاريا مع طيران الإمارات يتضمن اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط إيجة الجوية في الوقت الذي تسعى فيه اليونان إلى جذب المزيد من السائحين على مدى العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن اتفاقية الرمز المشترك ستوسع وصول المسافرين إلى الوجهات الشهيرة في اليونان، مثل جزر سانتوريني وميكونوس ورودس.

وتعتمد اليونان، التي تقع في أقصى جنوب أوروبا، بشكل كبير على إيرادات السياحة التي أصبحت مهددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والسيول المرتبطة بتغير المناخ.

غير أن إيرادات السياحة العام الماضي بلغت 21.5 مليار يورو (24 مليار دولار) متجاوزة رقم عام 2023 القياسي البالغ 20.6 مليار يورو.

وتسعى منطقة الخليج أيضا إلى جذب المزيد من السائحين لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن عوائد النفط.