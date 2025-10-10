اليونيسف: إجلاء طفلين حديثي الولادة من شمال غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الجمعة “إنها أجلت اثنين من أصل 18 طفلا حديثي الولادة من مستشفى في شمال غزة ليتم لم شملهم مع آبائهم في الجنوب”.

وكانت المنظمة قد علقت محاولتها نقل الطفلين أمس الخميس وسط هجوم عسكري إسرائيلي مستمر على المدينة، ولكنها تمكنت من نقلهما إلى آبائهما بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس في مؤتمر صحفي في جنيف “كان لدينا 18 طفلا في الحاضنات في بداية الأسبوع. وتم نقل اثنين منهم أمس”، مضيفا أن الآخرين ينتظرون في الحاضنات لحين الحصول على تصريح أمني إسرائيلي.

وأضاف “آمل أن يكون هذا مجرد مثال على ما سيحدث بعد تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل”.

وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة اليوم الجمعة بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).