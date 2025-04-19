اميركا و إيران وجهاً لوجه.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بدء الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها “بنّاءة”.

وباشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المحادثات بشأن ملف إيران النووي، الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 نيسان.

وصباح السبت، توجّه وزير الخارجية الإيراني عراقجي والوفد المرافق، وكذلك المبعوث الأميركي ويتكوف، إلى موقع المحادثات في روما، وسط أجواء أمنية مشددة وحضور محدود للصحافيين أمام سفارة سلطنة عُمان في روما، مكان انعقاد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وقبلها، التقى عراقجي قبيل مشاركته في جولة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بنظيره الإيطالي، أنتونيو تاياني وبحثا معاً التطوّرات الدولية والعلاقات الثنائية، حسب الإعلام الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تمسّك بلاده بـ “المسار الدبلوماسي وسجلّها الطويل في التفاعل مع الدول الأخرى بشأن الملف النووي”، مؤكدًا على ضرورة “استغلال جميع الأطراف لهذه الفرصة للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول، يكفل حقوق إيران المشروعة ويؤدي إلى رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، ويُسهم في إزالة الشكوك المتعلقة ببرنامج إيران النووي السلمي من خلال إجراءات بناء الثقة الطوعية”. وشدّد عراقجي مرة أخرى على “الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني”، وعلى رفض طهران لـ “أسلحة الدمار الشامل”.

إلى ذلك، أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، السبت، أن ثمة “تناقضات كبيرة في مواقف أميركا تجاه المفاوضات”. وأضاف أن “أميركا رفعت سقف مطالبها بشكل كبير ومفاجئ بعد الجولة الأولى”.

وتستضيف روما المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتتوسط فيها سلطنة عُمان، وهو ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018.