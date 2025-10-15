الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انبعاثات الكربون تهز العالم.. أسوأ زيادة منذ نصف قرن!

منذ 7 دقائق
ثاني أوكسيد الكربون
A A A
طباعة المقال

حذّرت الأمم المتحدة من أكبر ارتفاع على الإطلاق في مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال العام الماضي، داعيةً إلى تحرّك عاجل للحد من الانبعاثات قبل أن تتفاقم أزمة الاحتباس الحراري.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن ثاني أوكسيد الكربون سجّل أكبر زيادة منذ بداية القياسات الحديثة عام 1957، فيما بلغت مستويات جميع الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية — ثاني أوكسيد الكربون، الميثان، وأوكسيد النيتروز — مستويات قياسية لم تشهدها الأرض من قبل.

وحذّرت المنظمة من أن هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس تصاعد النشاط البشري وتأثيراته على المناخ، مؤكدة أن التأخير في خفض الانبعاثات يزيد من احتمالية كوارث مناخية أكبر في المستقبل القريب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار العالم

المسيّرات الروسية
مكونات غربية في المسيّرات الروسية.. كييف تُحذّر من ثغرات العقوبات وتطالب بتشديد الرقابة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس السوري أحمد الشرع
أول لقاء تاريخي بين الشرع وبوتين في موسكو.. ومصير الأسد على الطاولة
حماس ستبدأ تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين
السلطات الإسرائيلية تعلن وفاة جميع الرهائن المتبقين في غزة

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا