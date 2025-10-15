انبعاثات الكربون تهز العالم.. أسوأ زيادة منذ نصف قرن!

حذّرت الأمم المتحدة من أكبر ارتفاع على الإطلاق في مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال العام الماضي، داعيةً إلى تحرّك عاجل للحد من الانبعاثات قبل أن تتفاقم أزمة الاحتباس الحراري.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن ثاني أوكسيد الكربون سجّل أكبر زيادة منذ بداية القياسات الحديثة عام 1957، فيما بلغت مستويات جميع الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية — ثاني أوكسيد الكربون، الميثان، وأوكسيد النيتروز — مستويات قياسية لم تشهدها الأرض من قبل.

وحذّرت المنظمة من أن هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس تصاعد النشاط البشري وتأثيراته على المناخ، مؤكدة أن التأخير في خفض الانبعاثات يزيد من احتمالية كوارث مناخية أكبر في المستقبل القريب.