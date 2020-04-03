انتحار عنصر في ميلشيا حزب الله بريف حمص والسبب ؟

نقلت مصادر محلية لراديو صوت بيروت إنترناشونال معلومات عن إنتحار عنصر في ميلشيا حزب الله الإهابية بمدينة القصير بريف حمص السورية نتيجة إصابته بالإيدز ثم بفيروس كورونا وثبوت ذلك من خلال التحاليل الطبية التي أجريت له في مشفى العباس الذي أقامه حزب الله بالمدينة نفسها قبل سنوات

وقال شهور عيان : إن المدعو ” حسن علوان أبو الحسن ” أطلق النار على نفسه من مسدسه ليل الأربعاء بعد دخوله في حالة نفسية مزرية منذ أيام بعد تأكد إصابته وإمتناع قيادة ميلشيا حزب الله مساعدته وطلبها منه العودة لبيروت.

وشهدت صفوف الميلشيات التابعة لإيران عدداً لايستهان به من حالات الإنتحار خلال سنوات الحرب في سوريا ، وعرف عن الكثير منهم تعاطي المخدرات وممارسة الإغتصاب بحق النساء السوريات والتخطيط للسلب والنهب في المدن التي إحتلوها .

وكانت مصادر محلية مطلعة من مدينة حمص قد أفادت بأنَّ ريف حمص الغربي وعلى الأخص القرى الشيعية فيه تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا، وسط تكتم من قبل النظام السوري حول الخبر وأعداد المصابين.

وتابعت المصادر أنَّ مستشفى حمص العسكري استقب ل نحو 20 حالة إصابة غير معلنة، وسط تكتم للنظام السوري حول الخبر وتشديدات أمنية لمنع انتشاره.

ولفتت المصادر إلى أنَ الإصابات بالفيروس ناتجة عن احتكاك أهالي القرى الشيعية بمقاتلي ميليشيا حزب الله اللبناني الذين يدخلون هذه القرى دون رقيب أو حسيب كونها محاذية للحدود اللبنانية، والذين بدورهم يحتكون بالعناصر الإيرانيين وعناصر الميليشيات الطائفية المدعومة إيرانيًا، والحاملين للفيروس كون إيران تعتبر بؤرة لتفشي الفيروس بالشرق الأوسط.