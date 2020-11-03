انتخابات أمريكا..بدء عملية التصويت في عدد من الولايات

بدأت معركة الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث انطلقت عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها، الثلاثاء، في نيويورك عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، وكذلك في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا.

وكان قد أدلى 5 ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، في انطلاقة رمزية للانتخابات الرئاسية بحلول منتصف ليل الثلاثاء، مصوتين بالإجماع لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبتصويتها في منتصف الليل، تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب ”الأولى في البلاد“.

ولم يستمر التصويت سوى بضع دقائق، تم بعدها تعداد الأصوات بسرعة وإعلان النتائج، فصبت الأصوات الخمسة لصالح بايدن، فيما لم يفز الرئيس دونالد ترامب، المرشح لولاية ثانية، بأي صوت.

وقبل يوم الانتخابات، أدلى حوالي 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيا أو عبر البريد.

انتخابات استثنائية

ويدلي ملايين الأمريكيين بأصواتهم، يوم الثلاثاء، في انتخابات لا شبيه لها، ليواجهوا خطر عدوى كوفيد-19، واحتمالات العنف والترويع، بعد واحدة من أكثر السباقات الانتخابية استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيضع كثير من الناخبين الكمامات عند ذهابهم للتصويت، سواء طواعية أو التزاما بالقيود الرسمية، حيث لا تزال عدوى فيروس كورونا تتفشى بكثرة في العديد من أنحاء البلاد.

وحرصت بعض المتاجر في مدن أمريكية رئيسية على تغطية نوافذها؛ كإجراء احترازي تحسبا لأعمال تخريب ذات دوافع سياسية، وهو مشهد استثنائي في يوم الانتخابات بالولايات المتحدة، التي تُجرى فيها عملية التصويت في أجواء سلمية عادة.

وكان التوتر المحيط بأجواء انتخابات الرئاسة هذا العام، حاضرا أمس الإثنين، في قسم الأسلحة بمتجر بيوكانان تريل سبورترز ببلدة مكونلزبرج الصغيرة في ولاية بنسلفانيا.

أجواء متوترة من تايمز سكوير إلى تكساس

يقول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات حقوقية أخرى، إنهم يراقبون الموقف عن كثب لرصد أي مؤشرات على ترويع الناخبين.

ونشر فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية جورجيا حوالي 300 محام في نحو 50 ”نقطة ساخنة“ محتملة على مستوى الولاية؛ لرصد أي مشاكل في عملية التصويت، اليوم.

وقالت أندريا يانج المديرة التنفيذية للاتحاد في جورجيا: ”لدينا مراقبو انتخابات لرصد أي ترويع للناخبين“.

وأضافت: ”لا ندري ماذا سيحدث بالتحديد، لكننا نود أن نكون مستعدين قدر الإمكان“.

كما أرسل قسم الحريات المدنية بوزارة العدل الأمريكية أفرادا من العاملين فيه إلى 18 ولاية؛ خشية أي ترويع أو قمع للناخبين، بما في ذلك بعض المقاطعات المتأرجحة وفي المدن التي شهدت اضطرابات أهلية هذا العام.

ترامب يتصدر أسواق المراهنات البريطانية

قالت شركة ”بتفير إكستشينج“ للمراهنات، إن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اكتسبت زخما خلال الليلة الماضية، في أسواق المراهنات على الإنترنت، مع توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء.

وارتفعت توقعات فوز ترامب بالانتخابات من 35% إلى 39% بحسب الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقرا، فيما تراجعت توقعات فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن من 65% لتصل إلى 61%.

وقالت بتفير إن الانتخابات في طريقها لأن تصبح أكبر حدث للمراهنات بفارق كبير عن الأحداث السابقة، مع تلقي الشركة رهانات قدرها 300 مليون جنيه إسترليني (389 مليون دولار) حتى الآن.

وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتعتقد أن قيمة المراهنات ستصل إلى 400 مليون جنيه، وهو ضعف المبلغ الذي وصلت إليه المراهنات على انتخابات 2016.

وبلغت نسبة رهان المراهنين على فوز ترامب 38% على منصة سماركتس البريطانية.

وبلغت نسبة الرهان على فوز ترامب في يوم الانتخابات عام 2016 خمسة إلى واحد (بنسبة 17%)، وهو ما يقل 20 بالمئة عن نسبة الرهان عليه الآن.

وحافظ بايدن على تقدمه في استطلاعات الرأي، لكن المنافسة المحتدمة في ولايات متأرجحة ستحسم السباق في الأغلب.

وقالت بتفير، أمس الإثنين، إن أحد الأشخاص راهن بمليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) على فوز بايدن، وهو أكبر رهان سياسي على الإطلاق. وإذا فاز بايدن سيجني ذلك المراهن 1.54 مليون جنيه.