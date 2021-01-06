fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

انتخابات جورجيا.. الديمقراطي “رافاييل وارنوك” يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ

منذ ساعة واحدة
الديمقراطي رافاييل وارنوك

الديمقراطي رافاييل وارنوك

A A A
طباعة المقال

أعلنت وسائل إعلام أمريكية ، الأربعاء، عن فوز المرشح الديمقراطي ”رافاييل وارنوك“ على السناتورة الجمهورية ”كيلي لوفلير“ في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين .

وأعلنت كل من شبكة ”سي إن إن“ وشبكة “سي بي سي“ و“إن بي سي“ ، عن فوز رافاييل وارنوك ، القس في كنيسة في أتلانتا،إذ سيكون أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية.

ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو وخصمه الديموقراطي جون أوسوف.

وكان وارنوك؛ قد قال صباح اليوم الأربعاء، إنه سيعمل من أجل جميع سكان ولاية جورجيا وذلك بعد تقدمه في نتائج الانتخابات التي لم تظهر بعد بالكامل.

وأضاف وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت ”أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات“.

    المزيد من أخبار العالم

    شعار منظمة الصحة العالمية
    الصحة العالمية: الصين تعرقل دخول المحققين إلى منشأ كورونا
    المغرب باتت تسجل أرقام مرتفعة بكورونا
    كورونا
    الشحنة الأولى من لقاح “سينوفارم” ضد كورونا تصل المغرب
    إيران تتعمد القرصنة في منطقة الخليج
    إيران تدير ظهرها للجهود الدبلوماسية وترفض حل مشكلة الناقلة المحتجزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تزايد حالات كورونا يؤدي لفرض حظر جديد للتجوال
    الإقفال العام ابتداءً من الخميس … والمطار مفتوح
    حزب الله
    حزب الله يخلي مواقع عسكرية بشكل مفاجئ في سوريا
    تساقط الشعر مؤشر خطير لعدة أمراض
    منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر