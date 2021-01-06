انتخابات جورجيا.. الديمقراطي “رافاييل وارنوك” يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ

أعلنت وسائل إعلام أمريكية ، الأربعاء، عن فوز المرشح الديمقراطي ”رافاييل وارنوك“ على السناتورة الجمهورية ”كيلي لوفلير“ في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين .

وأعلنت كل من شبكة ”سي إن إن“ وشبكة “سي بي سي“ و“إن بي سي“ ، عن فوز رافاييل وارنوك ، القس في كنيسة في أتلانتا،إذ سيكون أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية.

ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو وخصمه الديموقراطي جون أوسوف.

وكان وارنوك؛ قد قال صباح اليوم الأربعاء، إنه سيعمل من أجل جميع سكان ولاية جورجيا وذلك بعد تقدمه في نتائج الانتخابات التي لم تظهر بعد بالكامل.

وأضاف وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت ”أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات“.