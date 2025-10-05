الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
انتخابات غير مباشرة بسوريا لاختيار نواب أول برلمان منذ الإطاحة بالأسد

منذ 23 دقيقة
أشخاص يلوحون بالأعلام السورية أثناء تجمعهم في ساحة الأمويين في دمشق لمشاهدة بث خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة، في سوريا، 24 سبتمبر 2025. رويترز

أدلى أعضاء الهيئات الانتخابية في سوريا، اليوم الأحد، بأصواتهم لاختيار نواب جدد، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحول البلاد بعيدا عن النظام المخلوع الذي قاده بشار الأسد واختبارا كبيرا لقدرة السلطة الحالية على استيعاب جميع فئات الشعب وتمثيلهم.

ويأتي التصويت في وقت يحاول فيه الرئيس أحمد الشرع ترسيخ قبضته على دولة عصفت بها حرب استمرت 14 عاما وبعد موجات عنف طائفي غذت مشاعر عدم الثقة فيه بين الأقليات. وتولى الشرع السلطة بعد هجوم شنته قوات المعارضة أطاح بالأسد في ديسمبر كانون الأول.

وبدأ التصويت نحو الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) وأدلى فيه ستة آلاف، هم أعضاء الهيئات الناخبة، بأصواتهم في مراكز اقتراع بأنحاء سوريا.

وقال محمد الأحمد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إن مراكز الاقتراع أغلقت بعد الظهيرة ومن المتوقع ظهور نتائج أولية مساء اليوم الأحد.

ويحدد تصويت اليوم الأحد من سيشغلون ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 ، لكن الهيئة التشريعية لن تشكل رسميا إلى أن يختار الشرع الثلث الباقي.

وقال الأحمد إنه سيرفع تقريرا لرئيس الجمهورية بعد إعلان النتائج الأولية ليتسنى البدء في اختيار الثلث المتبقي إضافة إلى إتاحة فرصة للمرشحين لتقديم أي اعتراضات أو طعون على النتائج.

    المصدر :
  • رويترز

