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انتخاب الطبيب السابق للبيت الابيض عضوا في الكونغرس الأمريكي

منذ 9 ثواني
روني جاكسون

روني جاكسون

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انتخب الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون الذي عرف بعد إشادته بالوضع الصحي “الممتاز” لدونالد ترامب، وأصبح من أشد المؤيدين له، عضوا في الكونغرس الأمريكي.

وترشح الطبيب العسكري برتبة أدميرال عن ولاية تكساس، لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري تقاعد. وقد فاز جاكسون على المرشح الديمقراطي غوس تروخيو.

وكتب جاكسون في “تغريدة” على موقع “تويتر” أن انتخابه “شرف له”. وقال: “لن أنحني أبدا أمام العصابات التقدمية وسأكون المسؤول قائد المحافظ الذي تستحقه”.

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