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انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانياً بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى

منذ 17 دقيقة
فريدريش ميرتس. رويترز

فريدريش ميرتس. رويترز

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انتخب الزعيم الألماني المحافظ فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا، اليوم الثلاثاء، في جولة ثانية من التصويت بعد أن مُني تحالفه الجديد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى.

ويعد عدم حصول ميرتس على دعم البرلمان في الجولة الأولى سابقة في ألمانيا ما بعد الحرب ومصدر إحراج لسياسي وعد بإنعاش النمو الاقتصادي في ظل اضطرابات عالمية.

وفاز تحالف ميرس المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في فبراير شباط وتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وتوصل الائتلاف إلى خطة لإنعاش النمو تشمل خفض الضريبة على الشركات وأسعار الطاقة. كما وعد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري.

    المصدر :
  • رويترز

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