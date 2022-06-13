انتشار "شرس" لكورونا في أحد أحياء بكين... إليكم السبب

أعلن حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار “شرس” لفيروس كورونا ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفش في نيسان الماضي.

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة هيفن في منطقة سانليتون يوم الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.

وقال مسؤولون للصحافيين إن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.

وما زال العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات بكورونا في الصين منخفضاً للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وحتى بعد أن بدأت غالبية دول العالم في تخفيف القيود تمسكت السلطات الصينية بسياسة الوصول بعدد حالات كورونا إلى الصفر محاولةً القضاء على الانتشارات في وقت مبكر بإجراءات تشمل قيوداً صارمة تقيد الحركة والفحص الجماعي.

وقال شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، للصحفيين اليوم الأحد إن الانتشار الراهن في العاصمة “شرس”.

وأضاف: “في الوقت الراهن ما زال خطر ظهور انتشار آخر قائماً. المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة المخاطر”.

من جهته، قال موظف في لجنة الإسكان لوكالة “رويترز” إن قيود إغلاق صارمة فُرضت على مبنيين في مجمع سكني في تشاويانغ بعد ظهور حالة إصابة واحدة.