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انتشال جثامين 310 شهيداً من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس

منذ 14 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024، جثامين 35 شهيدا من مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع .

وقالت مصادر صحفية، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت 35 جثمانا، فيما انتشلت الاحد 210 جثمانا، وجثامين 73 شهيدا أمس الإثنين، من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 310 شهيدا.

ولفتت إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

    المصدر :
  • القدس العربي

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