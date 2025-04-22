انتشال جثتين من كنيسة بكينيا في قضية تُذّكر بطائفة قتلت نفسها جوعاً

ذكر تقرير داخلي للشرطة الكينية أنها تمكنت من انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصا في كنيسة بغرب البلاد في قضية تحمل أصداء حادثة تجويع مئات الأشخاص في طائفة دينية بكينيا قبل عامين.

وورد في تقرير للشرطة اطَلعت عليه رويترز أن الشرطة انتشلت الجثتين من مقر كنيسة القديس يوسف لبعثات أفريقيا في مقاطعة ميجوري أمس الاثنين.

وأفاد التقرير بأن الشرطة عثرت على جثة رجل “مسجاة على أرض غرفة للصلاة داخل مجمع الكنيسة” وكان “مغطى بالكامل برداء أبيض وملفوفا بملاءة رمادية”.

وأضافت أن الأشخاص الذين أنقذتهم، وعددهم 57، بدوا في حالة ضعف وهزال ونقلتهم إلى مستشفى قريب، لكنهم رفضوا أن يعتني بهم الطاقم الطبي وبدأوا بدلا من ذلك “في إصدار أصوات وغناء أغان دينية”.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على طلب للتعليق.

وتم انتشال أكثر من 400 جثة من غابة شاكاهولا في شرق كينيا، ما يقرب من نصفهم أطفال، بعد اكتشاف جثث في 2023 في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالطوائف في العالم في التاريخ الحديث.

ووجه الادعاء العام إلى بول ماكنزي، زعيم كنيسة جود نيوز إنترناشيونال، وشركائه تهم القتل والجرائم المتعلقة بالإرهاب والقتل غير العمد والتعذيب بتهمة إصدار أوامر لأتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى الموت ليتسنى لهم دخول الجنة قبل نهاية العالم.

وينفي ماكنزي التهم الموجهة إليه، ولا تزال القضايا مستمرة.