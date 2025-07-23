الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتعاش الأسواق العالمية بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

منذ 12 دقيقة
السيارات الألمانية

السيارات الألمانية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية في التعاملات المبكرة الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاع الكبير لأسهم بعض منافساتها الآسيوية بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة، مما غذى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مماثل مع أوروبا.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية خلال الليل بعد أنباء عن أن الاتفاق سيخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة كانت مقترحة.

وقال محللون لدى سيتي إنه من الجدير بالملاحظة أن الرسوم الجمركية لدولة رئيسية مصدرة للسيارات تم تخفيضها دون وضع حد أقصى للشحنات، الأمر الذي قد تكون له آثار على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

وارتفعت أسهم بورشه وبي.إم.دبليو ومرسيدس بنز وفولكسفاجن بما بين 1.9 بالمئة و3.7 بالمئة في بداية التعاملات بفرانكفورت. وارتفعت أسهم ستيلانتس ورينو بما يتراوح بين 1.3 بالمئة و1.9 بالمئة على منصة تريدجيت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: موسكو تبدأ مناورات بحرية كبرى
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز
غزة تحت القصف
ويتكوف يبحث في أوروبا فتح ممر للمساعدات الإنسانية بغزة
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
حرب إسرائيل وإيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
ضابط إسرائيلي: حزب الله بات ضعيفاً وهناك بعض الجيوب الصغيرة يجب القضاء عليها
المبعوث الأمريكي توم باراك
باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!