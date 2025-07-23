انتعاش الأسواق العالمية بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

ارتفعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية في التعاملات المبكرة الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاع الكبير لأسهم بعض منافساتها الآسيوية بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة، مما غذى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مماثل مع أوروبا.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية خلال الليل بعد أنباء عن أن الاتفاق سيخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة كانت مقترحة.

وقال محللون لدى سيتي إنه من الجدير بالملاحظة أن الرسوم الجمركية لدولة رئيسية مصدرة للسيارات تم تخفيضها دون وضع حد أقصى للشحنات، الأمر الذي قد تكون له آثار على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

وارتفعت أسهم بورشه وبي.إم.دبليو ومرسيدس بنز وفولكسفاجن بما بين 1.9 بالمئة و3.7 بالمئة في بداية التعاملات بفرانكفورت. وارتفعت أسهم ستيلانتس ورينو بما يتراوح بين 1.3 بالمئة و1.9 بالمئة على منصة تريدجيت.