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انتعاش حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحلفائه للفوز بالانتخابات في أغنى ولايات الهند

منذ 21 دقيقة
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. رويترز

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. رويترز

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ذكرت قنوات تلفزيونية يوم السبت أن حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحلفاءه في طريقهم للعودة إلى السلطة في أغنى ولاية في البلاد، وهو ما يمثل دفعة للزعيم الهندوسي القومي بعد انتخابات عامة مخيبة للآمال.

في ولاية ماهاراشترا، في العاصمة المالية للهند مومباي، كان تحالف ماهايوتي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا متقدمًا في 221 مقعدًا من أصل 288 مقعدًا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حزب المؤتمر المعارض وحلفاؤه يتقدمون في 55 مقعدًا في انتخابات الولاية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال إيكناث شيندي، رئيس وزراء الولاية، على موقع التواصل الاجتماعي ”إكس“: ”لقد حققت حكومة ماهايوتي… نجاحًا باهرًا بلا منازع“.

خسر مودي أغلبيته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران واضطر إلى الاعتماد على حلفاء متقلبين لتشكيل الحكومة. وفي الشهر الماضي فاز حزبه في انتخابات الولاية في ولاية هاريانا الشمالية.

ويساعد الفوز في انتخابات الولايات الأحزاب السياسية على تعزيز أعدادها في مجلس الشيوخ في البرلمان، وهو أمر أساسي لصنع القرار.

وفي ولاية جهارخاند الشرقية الغنية بالمناجم، يقود حزب جهارخاند موكتي مورشا الإقليمي الحاكم، المتحالف مع المعارضة التي يقودها حزب المؤتمر، لاستعادة السيطرة من خلال هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

وقد طرحت الأحزاب السياسية في كلتا الولايتين مجموعة من الإجراءات التي تقول إنها ستفيد المزارعين والنساء، وكلاهما يعتبران كتلتين انتخابيتين مهمتين.

ومن المتوقع صدور النتائج من ولايتي ماهاراشترا وجهارخاند في وقت لاحق يوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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