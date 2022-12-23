انتفاضة ايران تابع.. شعارات "الموت لخامنئي" تتصدر الاحتجاجات

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إيران، فقد عمت التظاهرات والاحتجاجات عدة مدن في أنحاء البلاد، حيث حمل أشخاص شعارات مثل “الموت لخامنئي، اللعنة على خميني”، و”الموت للباسيج”، فيما عمد آخرون إلى حرق صور قاسم سليماني.

وكانت الشعارات الليلية في مناطق صادقية، ودربند، وشريعتي في طهران، والاحتجاجات الرمزية أو حرق رموز النظام الإيرانية على طرق ساوه ورشت وبرازجان، جزءاً آخر من احتجاجات مساء أمس الخميس 22\12\2022.

وكانت مدينة سميرم بمحافظة أصفهان مسرحا لتظاهرة في الشارع لمجموعة من الناس يحتجون ويرددون شعارات مناهضة للنظام الإيراني، مساء الخميس 22\12\2022، وفق ما نقله موقع “إيران انترناشيونال”.

وكان شعار “نقسم بدماء رفاقنا نقف حتى النهاية” أحد شعارات مظاهرات الشوارع للمحتجين، الخميس، في مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، وسط البلاد.

إلى ذلك، استمرت احتجاجات الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل في سميرم، في حين زاد عدد المتظاهرين، وواصلوا، خاصة في منطقة “ساحة الشهداء”، ترديد الشعارات المناهضة للنظام الإيراني بإشعال النار.

وأكد المتظاهرون في سميرم معارضتهم للنظام الإيراني ودعمهم للاحتجاجات العامة من خلال ترديد شعارات مثل “الموت لخامنئي، اللعنة على خميني” و”الموت للديكتاتور”.

كما شهدت مدينة كامياران بمحافظة كردستان، الخميس، احتجاجات حاشدة في الشوارع وقطع المتظاهرون بعض شوارع كامياران بحرق الإطارات، ثم نظموا مسيرة احتجاجية في عدة مناطق بالمدينة.

وكانت شعارات “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور” من بين شعارات الاحتجاجات في شوارع كامياران الخميس.

خرج محتجون في مدينة سميرم بمحافظة أصفهان في مظاهرات ليلية وهتفوا ضد المرشد الإيراني علي #خامنئي.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/8dU4Ga398e — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 22, 2022

وفي طهران، شهدت مناطق متفرقة من العاصمة، الخميس، شعارات محتجين ضد النظام الإيراني.

وواصلت مجموعة من المتظاهرين في المجمعات السكنية بشارع شريعتي، احتجاجاتهم الليلية بترديد شعارات “الموت للحرس الثوري” و”الموت للباسيج” و”الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور”.

وكان شعار “هذا العام هو عام الدم سيسقط فيه علي خامنئي” من بين الشعارات الليلية للمحتجين في منطقة شارع شريعتي.

كما رددت مجموعة من المتظاهرين شعارات مناهضة للنظام من منازلهم ومجمعاتهم السكنية في صادقية، غربي طهران.

وكان من بين الشعارات الليلية للمحتجين في حي صادقية: “كل هذه السنوات من الجريمة، الموت لولاية الفقيه”، “الموت لخامنئي”، “الموت للديكتاتور”.

وشهد حي دربند بطهران أيضًا شعارات ليلية لمجموعة من المتظاهرين مساء 22 دیسمبر، وردد المحتجون في هذه المنطقة هتافات من داخل منازلهم ووحداتهم السكنية، مثل “الموت للديكتاتورية” و”الموت لنظام الجمهورية الإسلامية”.

وبعد يومين من قيام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بتهديد المتظاهرين والمعارضين للنظام داخل وخارج البلاد، قامت مجموعة من المحتجين، الخميس، على طريق ساوه، جنوبي طهران، بإضرام النار في لافتة عليها صورة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

ووفقا لمقاطع فيديو تم تداولها علی الشبكات الافتراضية، أضرمت مجموعة من المتظاهرين في رشت، شمالي إيران، النار في لوحة إعلانية تحتوي على صور خامنئي وخميني.

وفي مدينة برازجان بمحافظة بوشهر، جنوبي إيران، الخميس، في احتجاج رمزي، حول مجموعة من المتظاهرین مياه إحدى الساحات الرئيسية بالمدينة إلى لون الدم تخليدا لذكرى قتلى الاحتجاجات.