انتفاضة ايران تابع.. مسيرات احتجاجية في زاهدان وغولستان

بعد مرور أكثر من 100 يوم على اندلاع الاحتجاجات في الشوارع الايرانية، ولاتزال الى هذه اللحظة مستمرة رغم القمع والاعتقالات كما القتل وصولاً الى الاعدام، في حين دعت الجمعة مجموعة من الشباب الى مسيرة احتجاجية لإظهار معاناة مدينة تايباد شرق البلاد.

هذا ومن المتوقع أن تشهد عدة مدنٍ في إيران، تظاهرات احتجاجية بعد اعتقال أحد علماء السنة في مدينة تايباد، شرق إيران.

ودعت مجموعات من الشباب في هذه المدينة إلى مسيرة احتجاجية اليوم لإظهار معاناة سكان المدينة الحدودية التي تعاني من الحرمان والتمييز. وفي هذه الدعوة، تم التأكيد على ضرورة دعم العلماء الذين تعرضوا للقمع من قبل الأجهزة الأمنية بسبب دعمهم للشعب.

وبالإضافة إلى تايباد، دعا عدد من المواطنين في زاهدان وغولستان إلى مسيرة موازية اليوم.

هذا وندد علماء الدين السنة في تايباد بقمع وإعدام المتظاهرين، وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين من علماء وصحافيين وطلاب وغيرهم.

واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز “شرطة الأخلاق” بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.

ولقي ما لا يقل عن 508 متظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب. ولم تقدم السلطات الإيرانية حصيلة رسمية للقتلى.