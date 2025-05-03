انتهاء التصويت في ولايات شرق أستراليا في الانتخابات العامة

موظفو مفوضية الانتخابات الأسترالية يستعدون لفرز الأصوات خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2025 في اللجنة الانتخابية الأسترالية في بريسبان (بريزبان)، أستراليا، 3 مايو 2025. رويترز

انتهى التصويت في الانتخابات العامة في الولايات الشرقية المكتظة بالسكان في أستراليا، بما في ذلك مدينتا سيدني وملبورن، مع بقاء ساعتين إضافيتين للتصويت اليوم السبت في أستراليا الغربية في سباق متقارب للغاية.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بفارق ضئيل على المعارضة المحافظة بعد حملة هيمنت عليها المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان حزب العمال متراجعا في استطلاعات الرأي حتى شهر فبراير شباط الماضي.

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة السادسة مساء (08:00 بتوقيت غرينتش) في شرق البلاد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، والذي تشمل أيضا برزبين والعاصمة كانبيرا.

وسينتهي التصويت في ولاية جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، تليهما ولاية أستراليا الغربية، حيث تقع مدينة بيرث، في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يبدأ إعلان النتائج في الدوائر الانتخابية الفردية في غضون ساعات قليلة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات أخرى أو أياما للحصول على النتيجة النهائية، اعتمادا على مدى تقارب نتائج التصويت.

ويقول المحللون إن ألبانيزي خاض حملة انتخابية قوية في حين عانى زعيم المعارضة بيتر داتون من عثرات سياسية وما يعد تقاربا أيديولوجيا مع ترامب، وهو ما أصبح مصدر قلق بالغ للناخبين.