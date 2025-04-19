انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية.. والجولة الثالثة ستعقد قريباً

أفراد من الشرطة يقفون أثناء وصول سيارة دبلوماسية إلى السفارة العمانية، حيث تجري الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية، في روما، إيطاليا، 19 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية، التي عقدت في روما.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستُعقد خلال أيام قليلة.

ووفق التلفزيون الإيراني فإن أجواء المحادثات الإيرانية الأميركية في روما كانت “بنّاءة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 أبريل.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المحادثات ستناقش جدولا زمنيا للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد.

وأكد رئيس دائرة الإعلام الحكومي الإيراني، علي أحمدنيا، أن المفاوضات الجارية بين الطرفين هي مفاوضات غير مباشرة، وتتم تحت رعاية عُمان في مقر إقامة سفيرها في روما.

وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

وأخبر مسؤولون إسرائيليون واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية أنهم يعتقدون أن المحادثات الأميركية مع إيران يجب ألا تتقدم إلى مرحلة إبرام اتفاق دون ضمانات بأن طهران لن تمتلك القدرة على صنع سلاح نووي.

الجولة الأولى من المفاوضات في عمان

وعقدت إيران والولايات المتحدة جولة أولى من المحادثات رفيعة المستوى في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت الماضي، وصفت بأنها “إيجابية وبناءة”، والتقى خلالها عراقجي بالمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ويتكوف.

واستغرقت المحادثات ساعتين ونصف الساعة، جرى خلالها تبادل الرسائل 4 مرات بين الوفدين اللذين كانا في قاعتين منفصلتين، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الوفدين تبادلا عبر الوسيط العماني “مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية”.

وأضافت أن المحادثات “في أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل”، وأشارت الوزارة إلى أن رئيسي الوفدين “تحدثا لدقائق بحضور وزير الخارجية العماني قبل مغادرة مقر المحادثات”.

وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني عقب انتهاء الجولة الأولى إن الطرفين أظهرا التزامهما بدفع هذه المحادثات نحو اتفاق يرضي كلا منهما وعلى أساس متكافئ. وأضاف أن المحادثات كانت “بناءة وجرت في محيط هادئ ومحترم”، و”من المؤكد أن الطرفين لا يرغبان في مفاوضات عقيمة، أو التفاوض من أجل التفاوض”.

من جانبه، وصف البيت الأبيض المحادثات مع إيران بأنها “إيجابية وبناءة جدا”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء آخر يوم السبت المقبل. وذكر البيت الأبيض أن ويتكوف أكد لعراقجي أنه تلقى تعليمات من ترامب لحل خلافات البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن.

وأضاف أن هذا “التواصل المباشر الذي أجراه ويتكوف اليوم كان خطوة إلى الأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين”.