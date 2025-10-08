انتهاك جديد لاتفاق فضّ الاشتباك.. توغلات إسرائيلية وإصابة مدني في ريف القنيطرة

أصيب مدني برصاص الجيش الإسرائيلي في محمية جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي في حين توغلت دوريتان للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في المعلقة جنوبي القنيطرة والصمدانية الشرقية في القطاع الأوسط.

وأفادت قناة “الإخبارية” السورية، بـ”إصابة مدني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء جمعه الحطب في محمية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي”.

بدورها، أكدت مصادر للجزيرة أن دورية للجيش الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في منطقة المعلقة بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت مصادر محلية إن الدورية المؤلفة من 6 سيارات أقامت حاجزا مؤقتا في القرية، مما أثار حالة من الخوف بين الأهالي.

كما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها إقامة قوة إسرائيلية مكونة من 3 سيارات حاجزا عند خزان المياه المهدم بين الصمدانية الشرقية وبلدة العجرف في القطاع الجنوبي من القنيطرة.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين فتشوا المارة ثم انسحبوا بعد نحو نصف ساعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.