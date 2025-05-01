الخميس 3 ذو القعدة 1446 ﻫ - 1 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"انحياز خطير لإسرائيل".. حماس تدين قرار الحكومة السويسرية بحظرها!

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 1 - مايو - 2025 11:40 صباحًا
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

A A A
طباعة المقال

أدانت حركة حماس قرار الحكومة السويسرية بحظرها، واصفةً إياه بـ”الخطوة الجائرة وغير المبررة” و”انحياز خطير للاحتلال الإسرائيلي”.

وأكدت الحركة في بيان أن القرار يمثل تنكّرًا لالتزامات سويسرا القانونية والإنسانية، ودعت الحكومة السويسرية إلى التراجع عنه والانحياز إلى العدالة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.

وأعلنت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.

وأدّت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد “حماس” في قطاع غزة، في أعقاب هجوم للحركة على علاف غزة، إلى استشهاد 52 ألفاً و365 شخصاً، على الأقل، في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة، التابعة لحكومة “حماس”، التي تَعدُّها “الأمم المتحدة” موثوقة.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.

وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.

    المزيد من أخبار العالم

    إيران وأمريكا
    إيران ترد على العقوبات الأمريكية: واشنطن تمارس "سلوكاً متناقضاً"
    فلسطينيون يفرون من مناطق في الجزء الشرقي من مدينة غزة. رويترز
    غزة تحت القصف
    حكومة غزة: العمال يعانون من البطالة بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة
    جنود في الجيش الباكستاني
    باكستان تحذر الهند من مغامرة عسكرية وتتوعد برد حاسم

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
    العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
    الذهب
    أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية