"انحياز خطير لإسرائيل".. حماس تدين قرار الحكومة السويسرية بحظرها!

أدانت حركة حماس قرار الحكومة السويسرية بحظرها، واصفةً إياه بـ”الخطوة الجائرة وغير المبررة” و”انحياز خطير للاحتلال الإسرائيلي”.

وأكدت الحركة في بيان أن القرار يمثل تنكّرًا لالتزامات سويسرا القانونية والإنسانية، ودعت الحكومة السويسرية إلى التراجع عنه والانحياز إلى العدالة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.

وأعلنت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.

وأدّت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد “حماس” في قطاع غزة، في أعقاب هجوم للحركة على علاف غزة، إلى استشهاد 52 ألفاً و365 شخصاً، على الأقل، في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة، التابعة لحكومة “حماس”، التي تَعدُّها “الأمم المتحدة” موثوقة.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.

وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.