انخفاض الاسهم الاوروبية مع تراجع أسهم التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الاثنين، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” خلال الأيام المقبلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6 بالمئة.

وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها الأربعاء، ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وأنهت الأسواق الأوروبية الجمعة، أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من البنوك المركزية.

وارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 بالمئة بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو “75.1 مليار دولار” لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.