الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض الاسهم الاوروبية مع تراجع أسهم التكنولوجيا

منذ 33 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الاثنين، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” خلال الأيام المقبلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6 بالمئة.

وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها الأربعاء، ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وأنهت الأسواق الأوروبية الجمعة، أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من البنوك المركزية.

وارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 بالمئة بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو “75.1 مليار دولار” لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تحليل جدري القرود
مسؤول صيني يحذر من مخالطة الأجانب لمنع الإصابة بجدري القرود
الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بأزمات عديدة على مستوى العالم
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا: روسيا قصفت محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي
التحقيق مع الغنوشي ونائبه بتهمة إرسال تونسيين لمناطق الإرهاب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العلم الاماراتي
الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
ميليشيا حزب الله
ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية