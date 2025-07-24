انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا بشكل غير متوقع

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار الأوضاع في سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف الذي يزيد من صعوبة الحصول على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة تراجعت أربعة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 يوليو تموز .

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 226 ألف طلب خلال الأسبوع.

وتراجعت المطالبات بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في يونيو حزيران. ورغم وجود بعض عمليات التسريح، تردد أرباب الأعمال في الغالب في تسريح العمالة، واختاروا بدلا من ذلك تقليص عمليات التوظيف الجديدة ترقبا لمزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية التجارية.

ورغم أن سوق العمل لا تزال قوية، زاد تردد الشركات في رفع معدل التوظيف من معاناة عدد ممن فقدوا وظائفهم بسبب فترات البطالة الأطول.