انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية وسط استقرار سوق العمل

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن وضع سوق العمل لا يزال مستقرا في أبريل نيسان، إلا أن الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية تجعل الشركات مترددة في زيادة عدد الوظائف.

وأعلنت وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت تسعة آلاف طلب لتبلغ 215 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 225 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.