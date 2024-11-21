الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

منذ 10 دقائق
نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

A A A
طباعة المقال

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة على أن نمو الوظائف ربما تعافى في نوفمبر تشرين الثاني بعد تباطؤ مفاجئ الشهر الماضي وسط أعاصير وإضرابات.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة انخفضت بنحو ستة آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس معدل موسميا في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 220 ألف طلب الأسبوع الماضي.

ورغم ارتفاع الطلبات في أوائل أكتوبر تشرين الأول وسط الاضطرابات الناجمة عن الإعصارين هيلين وميلتون فضلا عن الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في بوينج وشركة أخرى بقطاع الطيران، ظلت عمليات التسريح منخفضة. وخفف ذلك من وطأة التباطؤ في التوظيف على سوق العمل.

وقد تقدم بيانات البطالة الأسبوع المقبل مزيدا من الوضوح بشأن حالة سوق العمل في نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)
حماس تدعو الجنائية الدولية لتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل قادة إسرائيل
جدعون ساعر
وزير خارجية إسرائيل: الجنائية الدولية "فقدت مشروعيتها" بقرارها ضد نتنياهو وغالانت
علم هولندا
هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

الأكثر قراءة

فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب