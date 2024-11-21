انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة على أن نمو الوظائف ربما تعافى في نوفمبر تشرين الثاني بعد تباطؤ مفاجئ الشهر الماضي وسط أعاصير وإضرابات.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة انخفضت بنحو ستة آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس معدل موسميا في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 220 ألف طلب الأسبوع الماضي.

ورغم ارتفاع الطلبات في أوائل أكتوبر تشرين الأول وسط الاضطرابات الناجمة عن الإعصارين هيلين وميلتون فضلا عن الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في بوينج وشركة أخرى بقطاع الطيران، ظلت عمليات التسريح منخفضة. وخفف ذلك من وطأة التباطؤ في التوظيف على سوق العمل.

وقد تقدم بيانات البطالة الأسبوع المقبل مزيدا من الوضوح بشأن حالة سوق العمل في نوفمبر تشرين الثاني.