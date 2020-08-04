انخفاض كبير بإصابات كورونا في مصر

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سجلت مصر، الاثنين، 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 167 أمس الأحد، في حين بلغت الوفيات 23 حالة مقابل 31 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة”.

ورفعت مصر، منذ أواخر يونيو، معظم إجراءات العزل العام التي فرضتها منتصف مارس لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو، وقبل أيام علن مجلس الوزراء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة.