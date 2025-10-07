انخفاض مبيعات مرسيدس في الربع الثالث متأثرة بالصين وأمريكا

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية اليوم الثلاثاء تسجيل انخفاض في مبيعاتها في الربع الثالث مع تأثرها بالرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة المنافسة في الصين.

وسلمت الشركة 441500 مركبة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، أي أقل 12 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، إذ تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة 17 بالمئة والصين 27 بالمئة.

وقال ماتياس جايزن، عضو مجلس الإدارة، في بيان “في الوقت الذي تحقق فيه المبيعات أداء جيدا في أوروبا وأمريكا الجنوبية ودول الخليج، تأثرت مبيعاتنا في الربع الثالث بظروف السوق في الصين”.

وتُعد مرسيدس بنز واحدة من شركات تصنيع السيارات الألمانية التي خفضت توقعاتها لعام 2025 في ظل ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار والمواد ذات الصلة إلى جانب التراجع الحاد في المبيعات داخل السوق الصينية نتيجة المنافسة المحلية.

وأعلنت الشركة أن مبيعات السيارات الكهربائية ظلت كما هي دون تغيير عند 42600 مركبة، وهو المعدل نفسه الذي حققته العام الماضي.