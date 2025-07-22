انخفاض مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات

أظهرت بيانات تراجع مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات في النصف الأول من عام 2025 وذلك بنسبة خمسة بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.

الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات بالقرب من مدخل مضيق هرمز، هي ميناء رئيسي لتزويد السفن بالوقود في المنطقة ونقطة رئيسية لتزويد الناقلات التي تنقل النفط الخام في رحلات طويلة من الخليج.

أظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن إجمالي أحجام التزود بالوقود في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من هذا العام بلغ 3.7 مليون متر مكعب (حوالي 3.6 مليون طن)، بالمقارنة إلى 3.9 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت المبيعات في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 563000 متر مكعب، بتراجع بنسبة ثمانية بالمئة عن مايو أيار.

كانت السفن تعمل بحذر أكبر في الخليج الشهر الماضي بعد اشتعال التوتر بين إيران وإسرائيل، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتوقع بعض المتعاملين أن تنخفض أحجام التزود بالوقود بشكل طفيف.

وفي حين واصلت معظم السفن عبور مضيق هرمز الشهر الماضي، إلا أنها حاولت تقليل الوقت الذي تقضيه في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ومع ذلك، وقبل الجولة الأخيرة من التوترات الجيوسياسية، كان الطلب على التزود بالوقود فاترا بالفعل خلال معظم العام، وفقا لبعض المصادر التجارية في دبي.

وقالت المصادر إن الفروق في أسعار وقود السفن بالنسبة للأسعار القياسية ظلت ضعيفة لكل من درجات الوقود منخفضة الكبريت وعالية الكبريت هذا العام. كما انخفضت أحجام كلتا الدرجتين على أساس سنوي في النصف الأول، وفقا لحسابات استندت على بيانات فوز.