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انخفاض مخزونات الخام الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

منذ 19 دقيقة
علم الولايات المتحدة الامريكية

علم الولايات المتحدة الامريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو\أيار.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت بواقع مليوني برميل إلى 438.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 833 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 740 ألف برميل.

وأفادت بأن استهلاك مصافي النفط الخام انخفض بمقدار سبعة آلاف برميل يوميا.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 0.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 225.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 106.7 مليون، مقارنة بتوقعات بتراجعها 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 673 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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