انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في أمريكا

منذ 37 دقيقة
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس آب، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بأوكلاهوما بمقدار 838 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وواصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها عقب صدور التقرير. وبلغ سعر تداول العقود الآجلة لخام برنت العالمي 67.87 دولار للبرميل، بارتفاع 65 سنتا بحلول الساعة 10:36 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:36 ​​بتوقيت غرينتش).

وبلغ سعر تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.98 دولار للبرميل، بارتفاع 73 سنتا.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استهلاك مصافي النفط الخام انخفض بمقدار 328 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع، بينما انخفضت معدلات استغلال النفط نقطتين مئويتين لتصل إلى 94.6 بالمئة.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل ووقود التدفئة بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 114.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 885 ألف برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 299 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

