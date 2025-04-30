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انخفاض مخزونات النفط والبنزين بأميركا

منذ ساعتين
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 440.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل نيسان، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاعها 429 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 682 ألف برميل خلال الأسبوع.

وارتفع استهلاك المصافي من النفط الخام 189 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية إلى 88.6 بالمئة من القدرة الإجمالية.

وانخفضت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 225.5 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 107.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 663 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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