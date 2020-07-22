انخفاض ملحوظ لوفيات فيروس كورونا في مصر

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سجلت مصر، الثلاثاء، تراجعا جديدا في أعداد حالات وفيات كورونا بتسجيل 47 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي بشأن فيروس كورونا تسجيل 676 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة.

وسجلت مصر، أمس الاثنين، 50 حالة وفاة بالإضافة إلى 627 إصابة.

وأوضح البيان خروج 549 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وكانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى نحو أسبوعين.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، الثلاثاء، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقالت هالة زايد، إنه “لأول مرة منذ بداية فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في مصر بشهر فبراير الماضي، تسجل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر صفر حالات جديدة”.