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اندلاع حرائق بالقدس والسلطة الفلسطينية تعرض المساعدة على إسرائيل

منذ 5 ساعات
اندلاع حرائق بالقدس

اندلاع حرائق بالقدس

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 12 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء باختناق جراء الحرائق المندلعة في جبال القدس المحتلة، فيما عرضت السلطة الفلسطينية على إسرائيل المساعدة بإخماد الحرائق.

وأضافت الصحيفة أن اسرائيل تتجه لطلب المساعدة من 5 دول من بينها قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة وصول النيران إلى طريق رئيسي في القدس وتدخل طائرات في محاولة لإخمادها.

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى استدعاء طائرات من سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوضع فرقة من الجيش في حالة تأهب قصوى لإنقاذ العالقين واستدعاء شاحنات إطفاء عسكرية.

ونقلت القناة 12 عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل تعيش حالة طوارئ قومية، مضيفا أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة للإنقاذ والسيطرة على الحرائق.

وأفاد المصادر نفسه بأن كاتس أمر رئيس الأركان إيال زامير ببذل جهود لمساندة فرق الإطفاء في التعامل مع الحرائق.

وكشفت قناة “كان” الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساعدة في إطفاء الحرائق التي تقترب من المستوطنات في القدس، ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح.

وكانت حرائق كبيرة اندلعت مؤخرا في المنطقة ما بين القدس المحتلة وتل أبيب نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح النشطة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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