اندونيسيا تلغي تحذيراً من تسونامي بعد الزلزال

قالت الوكالة المعنية بالأرصاد الجيوفيزيائية في إندونيسيا الجمعة إن السلطات رفعت تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في منطقتي سولاويسي الشمالية وبابوا صدر بعدما ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة الفلبين.

هذا وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب منطقة مينداناو في الفلبين الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجة وأصدرت هي الأخرى تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوب البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.