انطلاق مفاوضات نووية غير مباشرة بين واشنطن وطهران بـ"مسقط"

بدأت، ظهر اليوم السبت، المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، بحسب وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني: “بدأت قبل قليل المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة العمانية مسقط”.

وأضافت أن وزير الخارجية عباس عراقجي يقود الوفد الإيراني المفاوض إلى سلطنة عمان، بينما يرأس ستيف ويتكوف ممثل الرئيس الأمريكي، وفد بلاده.

وصباح السبت، وصل عراقجي إلى مسقط، يرافقه متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وكل من مساعدي الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

والتقى عراقجي نظيره العماني بدر الدين البوسعيدي، وتبادلا وجهات النظر بشأن الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

بدوره، أكد إسماعيل بقائي، في منشور على حسابه بمنصة إكس، بدء المحادثات.

وقال: “بدأت المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الدكتور عراقجي وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي”.

وأضاف أن “المحادثات ستعقد في مكانٍ يحدده المضيف العماني، حيث يجلس ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في غرفتين منفصلتين، وسيتبادل الطرفان وجهات نظرهما ومواقفهما عبر وزير الخارجية العماني”.

وعشية الاجتماع، حذر البيت الأبيض من “خيارات أمريكية باهظة الثمن” في حال فشل التوصل إلى صفقة جديدة، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في حل المسألة النووية مع إيران من خلال محادثات مباشرة.

جدير بالذكر أن العلاقة بين طهران وترامب تتسم بالتوتر وعدم الثقة، بعد انسحاب الأخير من جانب واحد في ولايته الأولى (2017 ـ 2021) من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الموقع عام 2015، وعودته لممارسة سياسة “الضغط الأقصى” عليها في محاولة لعزلها دبلوماسيا واقتصاديا.