انفجارات تدوي في خاركيف وزابوريجيا في أوكرانيا

أفاد رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تيليغرام بسماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية صباح الخميس11\4\2024، إذ تتعرض لهجوم بصواريخ روسية.

وعلى نحو منفصل، قال حاكم زابوريجيا بجنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف إن انفجارات دوت في المنطقة، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هناك المزيد من صواريخ كروز في الجو.

وقال حاكم منطقة لفيف في الغرب ماكسيم كوزيتسكي على تيليجرام إن الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة.

هذا وقال قائد الجيش الأميركي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أمام الكونغرس الأميركي، الأربعاء 10\4\2024، إن روسيا ستتفوق على أوكرانيا في الذخائر بنسبة 10 إلى 1 في غضون أسابيع إذا لم يجد الكونغرس طريقة للموافقة على إرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة إلى كييف قريباً.

وتأتي شهادة كافولي، رئيس القيادة الأميركية الأوروبية، وسيليست فالاندر، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، في الوقت الذي يدخل فيه الكونغرس أسابيع محورية في التصويت لصالح المساعدات لأوكرانيا، ولكن لا يوجد ضمان بتحسن التمويل في الوقت المناسب.

وقد قامت أوكرانيا بترشيد استخدامها للذخائر مع تأجيل الكونغرس إقرار مشروع القانون الإضافي، الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار.

وأضاف كافولي: “يتفوق عليهم الجانب الروسي بنسبة خمسة إلى واحد. لذا فإن الروس يطلقون قذائف مدفعية على الأوكرانيين بخمسة أضعاف ما يستطيع الأوكرانيون الرد عليه.. سيرتفع ذلك على الفور إلى 10 مقابل 1 في غضون أسابيع. نحن لا نتحدث عن أشهر. نحن لا نتحدث افتراضياً”.

ويحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إيجاد طريقة للمضي قدماً في مشروع القانون الذي من شأنه تمويل جولات جديدة من إنتاج الذخائر في الشركات الأميركية، لتمكين البنتاغون من إرسال المزيد من الذخائر إلى أوكرانيا.

ويحاول جونسون طرح المشروع للتصويت في مجلس النواب، لكنه يواجه مخاوف من الأعضاء الذين يشيرون إلى الاحتياجات المحلية، بما في ذلك أمن الحدود.

ويواجه رئيس مجلس النواب أيضاً تهديداً لدوره القيادي من جناحه اليميني من قبل النائبة الجمهورية عن جورجيا مارجوري تايلور غرين التي دعت إلى الإطاحة به بسبب هذه المسألة.

وبينما تستمر المعارك السياسية في الكابيتول، فإن الوضع المذري في ساحة المعركة في أوكرانيا يزداد سوءً.

وأخبر كافولي المشرعين أنه في هذا الصراع، كان التدفق الأميركي لقذائف المدفعية عيار 155 ملم بمثابة شريان الحياة.

وقال إن “أكبر قاتل في ساحة المعركة هو المدفعية. في معظم الصراعات، ولكن في هذا الصراع بالتأكيد. إذا نفدت (الذخائر من) أوكرانيا، فسوف تنفد لأننا توقفنا عن التوريد – لأننا نوفر نصيب الأسد من ذلك”.