انفجارات في زابوريجيا.. وواشنطن تدرس نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

تعرضت قاطعة زابوريجيا لهجوم روسي بمسيرات إيرانية الصنع أطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف، وفقاً لما أعلنته لقوات الجوية الأوكرانية.

فقد أوضحت القوات الأوكرانية أن 13 مسيرة شنت هجوما على مناطق جنوب شرقي البلاد خصوصا زابوريجيا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 10 منها بينما أصابت 3 مسيرات أهدافها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية استخدمت صواريخ موجهة مضادة للطائرات أصابت عددا من المنشآت العسكرية والبنية التحتية في المنطقة.

وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن شخصين قتلا وأصيب 3 في قصف صاروخي ومدفعي طال 16 مدينة وبلدة في المقاطعة.

وفي روسيا، قالت وكالة “أنا نيوز” الروسية إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال صد الجيش الروسي هجوما أوكرانيا على المحور الجنوبي لزابوريجيا .

وقد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات غربية لم يسمها بالمساهمة في صناعة الصواريخ الروسية، وقال إنها تشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة على موسكو.

كما أشار زيلينسكي إلى أن محطة زابوريجيا مهددة بمخاطر جمة مبينا أن معلومات استخبارية تفيد بوجود نية لدى روسيا لتفخيخها، حسب قوله.

ميدانيا أيضا، قالت قوات دونيتسك الموالية لروسيا إنها صدت محاولة هجوم أوكرانية على مواقع روسية قرب مدينة غورلوفكا شمال دونيتسك.

ونشرت القوات الموالية لروسيا صورا قالت إنها لاستهداف مجموعتين من الدبابات والمدرعات الأوكرانية كانت تحاول التقدم باتجاه مواقعها، مؤكدة إحباط الهجوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر وصفتها بالكبيرة.

وعلى صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين قولهم إدارة الرئيس جو بايدن تدرس الموافقة على نقل رؤوس حربية ذات ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع صدور قرار نهائي من البيت الأبيض قريبا، وقالت إن ظروف المعركة المتغيرة في أوكرانيا تدفعهم إلى إعادة النظر بجدية في موضوع الذخائر العنقودية.