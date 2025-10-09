انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية.. والحادث قيد التحقيق

هز انفجارين عنيفين العاصمة الأفغانية كابل مساء اليوم الخميس 9\10\2025، وذكر مصدر أمني للجزيرة أن الانفجارين ناجمان عن استهداف جوي لسيارة وسط العاصمة الأفغانية.

ووقع الانفجار الأول قرابة الساعة 9.50 مساء بالتوقيت المحلي (17.20 ت غ) وأعقبه انفجار ثان بعد دقائق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على منصة إكس إن “الحادث قيد التحقيق، لكن لم تسجل أي إصابات حتى الآن وكل شيء على ما يرام”، مضيفا أن المعلومات ستنشر لاحقا.

وأفاد العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع دوي الانفجارين ورؤية طائرات مسيّرة في الأجواء.

وذكر شهود عيان أن قوات أمنية كانت في حالة استنفار وقامت بتفتيش السيارات في شوارع العاصمة، كما أفادت مصادر بانقطاع خدمة الهاتف المحمول في عدة أحياء.