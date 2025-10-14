انفجار في شمال إيطاليا يودي بحياة ثلاثة من قوات الدرك أثناء تنفيذ أمر إخلاء

قُتل ثلاثة من أفراد قوات الدرك الوطني الإيطالية (الكارابينييري) وأُصيب 12 شخصاً آخرين، جراء انفجار وقع خلال مداهمة للشرطة في مزرعة بمنطقة كاستل دازانو شمال إيطاليا، قرب مدينة فيرونا، بحسب ما أفادت به خدمة الإطفاء اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات إن الانفجار، الذي وقع أثناء تنفيذ أمر إخلاء، تسبب في انهيار منزل المزرعة، فيما نُقلت امرأة وسبعة من رجال الإطفاء إلى المستشفى لإجراء فحوصات. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عبوات غاز داخل المبنى قد تكون وراء الانفجار، الذي سُمع دويه على بعد نحو خمسة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشقاء كانوا يقيمون في المنزل ويقاومون محاولات إخلائه منذ سنوات. وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تعازيها لعائلات الضحايا، ووصفت الحادث بأنه “مأساة مروعة”.