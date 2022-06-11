انفجار قوي في دونيتسك.. و"سحابة" تشبه الانفجار النووي فوق المدينة

أفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارا قويا وقع في منطقة أفدييكا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية حيث يقع مصنع للكيماويات في دونتسيك.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية أن الانفجار في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية أسفر عن تكوين “سحابة الفطر” التي تشبه الانفجار النووي.

“جرائم حرب” محتملة

قالت المدعية العامة الأوكرانية إن خبراء أسلحة من فرنسا يساعدون نظراءهم الأوكرانيين في جمع أدلة على جرائم حرب روسية محتملة في منطقة تشيرنيهيف شمال البلاد.

ويجمع خبراء من قوات الدرك الفرنسية، بينهم متخصصون في الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل وتصميم الطائرات المسيرة، أدلة من مواقع دمرها القصف الروسي.

وحل هؤلاء محل مجموعة من خبراء الطب الشرعي التابعين لقوات الدرك وصلوا في منتصف نيسان/أبريل الماضي للمساعدة في إثبات ما حدث في بوتشا، قرب كييف، حيث أثار مقتل العديد من المدنيين احتجاجا عالميا.

وكتبت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على حسابها على ”فيسبوك“ أمس الجمعة: ”سيمر شهران قريبا على وجود (الخبراء الفرنسيين) معنا ’على الأرض’“.