انفجار ناقلة نفط جنوب اليمن وطاقمها يطلب الإنقاذ وسط توترات في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أن ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة بعد وقوع انفجار على متنها على بعد نحو 60 ميلاً بحريًا جنوب مدينة أحور اليمنية.

وأشارت الشركة إلى أن الطاقم طلب مغادرة السفينة، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ للوصول إليهم. ولم توضح الشركة سبب الانفجار، كما لم تؤكد ما إذا كانت الحادثة ناتجة عن هجوم من جماعة الحوثيين.

وتشهد المنطقة توترات متزايدة منذ عام 2023، حيث كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل، في خطوة أدرجوها ضمن ما سمّوه “إسناد غزة”.

وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا مؤخرًا على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ما أتاح بعض الأمل في أن تتوقف جماعة الحوثيين، المتحالفة مع إيران في اليمن، عن استهداف الشحن التجاري. وأدت الهجمات السابقة إلى إجبار شركات الشحن على تحويل مساراتها إلى جنوب أفريقيا منذ أواخر عام 2023.