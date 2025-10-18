السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انفجار ناقلة نفط جنوب اليمن وطاقمها يطلب الإنقاذ وسط توترات في البحر الأحمر

منذ 12 دقيقة
حريق في ناقلة نفط- أرشيفية

حريق في ناقلة نفط- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أن ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة بعد وقوع انفجار على متنها على بعد نحو 60 ميلاً بحريًا جنوب مدينة أحور اليمنية.

وأشارت الشركة إلى أن الطاقم طلب مغادرة السفينة، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ للوصول إليهم. ولم توضح الشركة سبب الانفجار، كما لم تؤكد ما إذا كانت الحادثة ناتجة عن هجوم من جماعة الحوثيين.

وتشهد المنطقة توترات متزايدة منذ عام 2023، حيث كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل، في خطوة أدرجوها ضمن ما سمّوه “إسناد غزة”.

وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا مؤخرًا على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ما أتاح بعض الأمل في أن تتوقف جماعة الحوثيين، المتحالفة مع إيران في اليمن، عن استهداف الشحن التجاري. وأدت الهجمات السابقة إلى إجبار شركات الشحن على تحويل مساراتها إلى جنوب أفريقيا منذ أواخر عام 2023.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

زيلينسكي وترامب رويترز
زيلينسكي وترامب في واشنطن: صواريخ توماهوك على الطاولة ونداء لوقف الحرب
سفينة استهدفها الحوثيون سابقا في البحر الأحمر - رويترز
أمبري للأمن البحري: نحن على دراية بواقعة قبالة ساحل أحور في اليمن
فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز
للمساهمة في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.. أمريكا تقيم مركزاً بغلاف غزة

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!